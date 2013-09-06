В Киеве с сентября откроется 186 ярмарок

С сентября в столице возобновляют работу масштабные сельскохозяйственные ярмарки, деятельность которых была приостановлена в июле из-за жары. В Киеве и Киевской области заработают 186 ярмарок, на которых будут торговать 3,6 тыс. фермерских хозяйств и частных предпринимателей, пишут "Вести".

«Население сможет приобрести мясо, молочку, овощи, фрукты, рыбу, мучные и крупяные изделия, масло, мед, яйца по ценам на 10–25% ниже магазинных», — рассказал «Вестям» директор департамента информации и коммуникации с общественностью Киевской областной горадминистрации Ярослав Мазуркевич.

Власти практически не сомневаются в активности граждан, которые в этом году на 10% увеличили объемы покупок на ярмарках: согласно официальной статистике, с начала года население потратило на ярмарках по всей стране около 4 млрд грн.

Впрочем, опрос «Вестей» показал, что осенние распродажи обойдутся гражданам дороже июльских в среднем на 5%. Сильнее всего поднимутся в цене яйца — на 10%, по 5% в цене прибавят овощи борщевого набора и молочная продукция.

«Из-за резкого похолодания уменьшилась яйценоскость кур — и взлетели расценки на яйца. К тому же постоянно дорожают комбикорма, так что оснований для удешевления яиц не появится, даже если погода улучшится», — сказала нам руководитель одной из птицефабрик в Киевской области Виктория Бойко.

Сезонным фактором объясняют и подорожание молочной продукции: «К осени заметно сокращаются удои и немного поднимаются расценки», — рассказали нам на Яготинском маслозаводе.

Традиционным для осени повышением спроса эксперты объяснили подорожание овощей (больше всего в цене прибавил репчатый лук — подорожал с 2,9 грн до 3–3,5 грн за кг). «Производители сейчас закладывают свою продукцию на хранение в элеваторы и овощехранилища, то есть возрастают их затраты», — заметила руководитель проекта «АПК-Информ: овощи и фрукты» Татьяна Гетьман.

Большинство опрошенных «Вестями» экспертов не прогнозирует удешевления овощей и молочной продукции в ближайшее время и обещает сохранение нынешних расценок как минимум до конца октября.

«В то же время можно рассчитывать на снижение цен на крупы (в первую очередь — на гречку) — благодаря хорошему урожаю удешевление может оказаться достаточно заметным (с 8–9 грн до 7–7,20 грн). Также где-то на 5% должна просесть в цене свинина (сейчас 60–65 грн), так как животноводы в этом году серьезно увеличили поголовье свиней», — рассказал «Вестям» Ярослав Мазуркевич.