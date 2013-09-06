Названа главная проблема запуска метро на Троещину

Авторитетный киевский архитектор, один из последовательных критиков проекта столичного Генплана рассказал о главных строительных проблемах столицы, а также путях их решения, пишут "Вести" со ссылкой на журнал "Вести.Репортер".

"Построить локальное метро на Троещине — не проблема. А вот соединить его с существующей системой совсем непросто. Вопрос, где именно на Подоле это метро будет входить под землю, муссируется последние десять лет. Кроме того, мостовой переход на Левом берегу упирается в улицу Сулеймана Стальского. Если бы речь о таком переходе шла 35 или 40 лет назад, проблем бы не возникло, а сейчас это место — сложившаяся транспортная структура, врезаться в которую будет крайне сложно. Такое решение потребует колоссальных средств, которыми столица не располагает", - говорит Георгий Духовичный.

Также архитектор прокомментировал один из пунктов Генплана о строительстве 28 млн квадратных метров нового жилья.

"Согласно новому Генплану, Киев будет развиваться в своих границах и на новые территории не претендует. Якобы должно быть выстроено 28 млн квадратных метров жилья. По нормативам положено минимум 35 квадратных метров на человека. Выходит, население Киева должно вырасти на 800 тысяч человек. Но Генплан говорит нам о том, что Киев не планирует расширяться территориально. Земли для строительства новых домов просто нет. Электричество, парковки — вся городская инфраструктура уже работает с перенапряжением", - сказал архитектор.