Рекордно холодный сентябрь в Киеве поразил синоптиков (видео)

В пятницу, 6 сентября, Киев стал практически самой холодной столицей во всей Европе. Нетипичная температура, которая сейчас царит в городе, бьет рекорды.

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Последний раз так холодно было еще в 1901 году. 6 сентября термометр показывал всего 9-11 градусов - такая стужа для начала сентября совершенно нетипична, сообщает ТСН.

По всем климатическим показателям, пятница напоминала скорее начало октября. Осень пришла явно не по календарю. В Киеве каждый день дожди и температура ниже нормы.

В свою очередь синоптики поражены. Они говорят, что это почти рекорд. В прошлом году в эти дни киевляне еще на пляже лежали, а столбик термометра показывал почти +30. Теперь же люди кутаются, как могут: в капюшоны, куртки, шарфы и сапоги.

Отметим, что те, кому ходить по лужам уже невмоготу - могут радоваться - дожди прекратятся. В Украину идет тепло. На выходных прогнозируют более 20-ти градусов.