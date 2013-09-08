На стадионе «Спартак» собираются участники организованного КПУ собрания по референдуму

Фото пресс-службы КПУ

В Киеве на стадионе «Спартак» собираются участники собрания граждан Украины относительно инициирования проведения всеукраинского референдума, за который выступает Коммунистическая партия Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, в настоящее время на стадионе находятся уже несколько тысяч участников мероприятия.

Сам стадион украшен символикой КПУ, а над зрительскими местами размещен баннер с надписью: «Судьбу страны должен решать народ! Проведем референдум – вернем власть народу!».

Предусматривается, что на собрании, которое должны начаться в 11.00, выступит лидер коммунистов Петр Симоненко.

Как сообщал УНИАН, 21 августа Симоненко заявил, что в начале сентября КПУ начнет сбор подписей за проведение всеукраинского референдума, на который предложит вынести вопрос о вступлении в Таможенный союз.

2 сентября Окружной административный суд Киева по иску Европейской партии Украины запретил Коммунистической партии организовывать и проводить собрание граждан по проведению всеукраинского референдума по народной инициативе относительно вступления (присоединения) Украины в Таможенный союз.

Другим постановлением суд открыл производство по упомянутому делу и назначил предварительное судебное заседание на 13 сентября.

Однако 3 сентября Симоненко сказал, что собрание граждан по подготовке референдума относительно вступления Украины в Таможенный союз все же состоится, несмотря на запрещение суда.

«Я думаю, я вас порадую, я думаю, что мы 8 числа проведем собрание», - отметил он.

Симоненко подчеркнул, что КПУ при проведении собрания не будет нарушать законы, прибавив, что закон о референдуме в Украине «слабый», и плохо защищает интересы простых людей.