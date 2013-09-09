СМИ: На Крещатике избили троих англичан

Фото: Александр Федченко, kp.ua

На Крещатике около 30 человек напали на десятерых футбольных фанатов из Великобритании. Нападавшие прятали под капюшонами свои лица и имели при себе ножи.

- Мы приехали на матч сборных Англии и Украины. Пришли в кафе, в котором часто отдыхали во время Евро-2012. Мы сидели в помещении, один из наших друзей вышел покурить, к нему подбежала толпа в капюшонах, началась драка, мы выбежали к нему на помощь, - передает Комсомольская правда в Украине слова одного из потерпевших.

Скорая помощь госпитализировала в больницу троих иностранцев: у одного из них – рана от удара ножом, у другого – разбита голова от удара бутылкой, у третьего – сильные ушибы. Украинцы не пострадали.

Англичане не написали заявления в милицию, поскольку правоохранители, приехавшие на вызов, плохо знали английский язык. Когда они общались с потерпевшими, то все время спрашивали их, хотят ли они оформлять заявление или нет. Англичане растерялись и отказались.

Напомним, матч сборной Украины и Англии состоится на НСК Олимпийской 10 сентября.