Названы самые крупные пробки Киева за прошлую неделю

09:16, 09 сентября 2013
Киев
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Соломенка стала лидером недели

пробка, фото Вести

Стали известны топ-5 пробок Киева за прошедшую неделю по данным сервиса Яндекс.Пробки.

6 сентября 17:54, Краснозвездный проспект, Чоколовский бульвар, улица Вадима Гетьмана, улица Александра Довженко, улица Елены Телиги, Московский проспект, 11.7 км, от улицы Андрея Головко до Оболонского проспекта.

3 сентября 11:30, Большая Кольцевая дорога, 6.9 км, от улицы Мельниченко до улицы Вячеслава Черновола.

3 сентября 08:45, улица Академика Заболотного, 6.4 км, от Метрологической улицы до Столичного шоссе.

4 сентября 19:12, проспект Победы, 6.4 км, от улицы Вадима Гетьмана (станции метро "Шулявская") до Большой Кольцевой дороги.

2 сентября 08:57, проспект Академика Глушкова, 5.7 км, от Чабановской улицы до Васильковской улицы.

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