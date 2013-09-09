Названы самые крупные пробки Киева за прошлую неделю

Соломенка стала лидером недели

Стали известны топ-5 пробок Киева за прошедшую неделю по данным сервиса Яндекс.Пробки. 6 сентября 17:54, Краснозвездный проспект, Чоколовский бульвар, улица Вадима Гетьмана, улица Александра Довженко, улица Елены Телиги, Московский проспект, 11.7 км, от улицы Андрея Головко до Оболонского проспекта. 3 сентября 11:30, Большая Кольцевая дорога, 6.9 км, от улицы Мельниченко до улицы Вячеслава Черновола. 3 сентября 08:45, улица Академика Заболотного, 6.4 км, от Метрологической улицы до Столичного шоссе. 4 сентября 19:12, проспект Победы, 6.4 км, от улицы Вадима Гетьмана (станции метро "Шулявская") до Большой Кольцевой дороги. 2 сентября 08:57, проспект Академика Глушкова, 5.7 км, от Чабановской улицы до Васильковской улицы.

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