Милиция открыла производство по драке, в которой пострадали английские фаны

По факту драки между украинцами и английскими болельщиками на Крещатике начато уголовное производство.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, драка произошла 8 сентября в 21.00. На летней площадке одного из кафе отдыхали около 40 англичан, которые приехали на футбольный матч. Мимо кафе проходили шестеро молодчиков. Между компаниями возникла словесная перепалка, которая переросла в драку. К украинцам присоединилось еще около 15 человек. Драка продолжалась всего 2 минуты, была вызвана милиция и на момент прибытия нарядов активные участники конфликта скрылись с места происшествия.

Трое граждан Великобритании 19-ти, 22-х и 23-х лет с ушибами головы и повреждениями рук были доставлены в больницу. После получения медицинской помощи молодые люди направились по месту жительства.

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Иностранцы пояснили, что прибыли в Киев, чтобы посетить футбольный матч между сборными Украины и Англии. Англоязычный работник милиции несколько раз предлагал потерпевшим написать заявления, но те категорически отказались и сообщили, что ни к кому претензий не имеют.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Начато уголовное производство.

Напомним, по данным СМИ, вчера в Киеве на Крещатике 30 человек напали на десятерых футбольных фанатов из Великобритании.

Милиционерам не удалось задержать зачинщиков драки.