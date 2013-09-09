В Киеве платежные терминалы принимают фальшивые гривны

Платежные терминалы принимают фальшивые купюры, пишут «Вести». Владельцы автоматов говорят: если будет массовый поток фальшивых денег, то они могут на время заблокировать прием отдельных купюр. А юристы предостерегают: если вычислят, что именно вы пополняли счет фальшивой купюрой, то вас могут привлечь к ответственности.

Как бумага

В Киеве участились случаи, когда киевляне обнаруживают у себя фальшивые мелкие деньги. Сначала к нам обратилась киевлянка, которая рассказала, что на сдачу ей дали поддельную десятку. «Расплачивалась в магазине, а кассир говорит, мол, это фальшивка, и вернула ее мне. Тогда пошла пополнять счет на мобильном к терминалу и сунула туда десятку — он ее спокойно принял», — рассказала киевлянка Аня с Лесного.

А чуть позже подозрительную пятигривенную банкноту в редакцию «Вестей» принес читатель Алексей с Троещины. «Пошел с ней в продуктовый магазин рядом с домом, за хлебом. Но так и не купил. Когда я дал ее кассиру, она, повертев ее немного, заявила: «Какая-то она странная на ощупь», — рассказал он. Когда кассир положила ее под ультрафиолетовые лучи вместе с настоящей пятеркой, разница обнаружилась сразу. Фальшивка была, как обычная белая бумага, а настоящая была темной, и на ней ярко светились водяные знаки и черточки (такая защита есть даже у 1 гривни). Купюра оказалась на пару миллиметров меньше настоящей по размеру и на ощупь, как обычная бумага. По словам Алексея, скорее всего, он получил ее вместе со сдачей в маршрутке.

Вместе с ним мы пошли в платежный терминал, и автомат спокойно принял эту купюру к оплате.

Обмануть можно

Эксперты говорят, что, в принципе, обмануть автоматы можно. «В платежных терминалах установлена слишком упрощенная система контроля денег: она распознает лишь номинал и примитивные водяные знаки. Конечно, обычную белую бумагу она не пропустит, но и особого анализа купюр не сделает», — рассказал советник президента Ассоциации украинских банков Алексей Кущ.

Владельцы «айбоксов» говорят, что отыскать того, кто «накормил» терминал фальшивками, могут. «Если в терминал попадет только пара-тройка фальшивых банкнот и инкассаторская служба выявит такие вложения, то вряд ли кто-то станет затеивать расследование. Но если клиенты будут вбрасывать подделки пачками, то наши работники по последовательности приемки купюр терминалом и по времени зачисления этих средств выявят, в пользу какого счета вносились фальшивки. И может выйти так, что спустя всего неделю-другую (после того как экспертиза докажет, что это поддельные банкноты), мы опротестуем операцию зачисления. И у вас со счета исчезнут вкинутые 100–200 грн. Если мы обнаружим, что по Киеву начался вал по приему терминалами, например, тех же поддельных пятерок, то мы можем на какое-то время приостановить их прием. То есть не будем принимать к оплате никакие пятерки — ни подлинные, ни фальшивые», — рассказал представитель одной из крупнейших сетей терминалов.

А в одной из вендинговых компаний (кофейные автоматы) сказали, что ставят самые продвинутые купюроприемники: «В них есть не один, а несколько уровней распознавания фальшивых и рваных купюр».

Правозащитник Эдуард Багиров говорит, что в последние годы фальшивок стало больше. «Потенциально любой имеет при себе фальшивые деньги», — говорит он. Но Кущ уверяет: подделывать мелкие деньги невыгодно, а потому фальшивок среди мелких номиналов мало. «В конце девяностых самыми популярными у фальшивомонетчиков были 100- и 50-гривневые купюры, в 2000-х годах — старые образцы 200-гривневых купюр, а сейчас — пятидесятки и сотки выпуска начала 2000-х годов», — говорит Кущ. Правда, кассиры в магазинах уверяют, что им попадаются поддельные мелкие деньги. «Подносим к детектору купюры начиная от 20 грн. Более мелкие лишь щупаем. Но в последнее время фальшивки попадаются чаще. Мне «везет» с двадцатками», — рассказала продавец сувенирного магазина на Крещатике.

Ответственность

В МВД предупреждают: если вы будете использовать фальшивки, то можете попасть под уголовную ответственность. «Для милиции не проблема найти того, кто расплатился поддельными деньгами в том же терминале», — подчеркивает замспикера МВД Иван Бабаев. «Если у вас фальшивка, то лучше ее уничтожить или сдать на экспертизу в банк. Иначе вы будете подозреваемым в преступлении. И неважно: пятью гривнями вы попытались расплатиться или 500», — подтверждает Багиров.

Как узнать фальшивые деньги

Если нет ультрафиолетового сканера, проверить купюру, по словам Куща, можно несколькими способами:

1) Если в одной пачке повторяются номера купюры, одна из них — подделка.

2) У фальшивки бумага, как правило, более тонкая.

3) Согните купюру пополам, а потом резко распрямите. Обычная бумага порвется, а специальная банкнотная издаст хлопок, будто она эластичная.

4) Намочите палец и проведите по купюре: если краска немного сойдет — это фальшивка.