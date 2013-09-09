ГАИ Киева просит водителей не парковаться завтра у Олимпийского

Завтра, 10 сентября, на НСК «Олимпийский» состоится футбольный матч. Поэтому столичная Госавтоинспекция просит водителей не парковать транспорт с нарушением правил дорожного движения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УГАИ Киева.

Госавтоинспекция напоминает, что 10 сентября в 21 час 45 минут на НСК "Олимпийский" состоится отборочный футбольный матч Чемпионата Мира между сборными командами Украины и Англии.

С целью обеспечения безопасности дорожного движения транспорта и пешеходов, в частности свободного передвижения болельщиков к НСК "Олимпийский", Госавтоинспекция обращается к водителям с просьбой не оставлять транспорт с нарушением правил, а также с 8 часов утра не парковать автотранспорт на тротуарах улиц Физкультуры, Большая Васильковская, Жилянской, Шота Руставели, Саксаганского и Эспланадной, по бульвару Леси Украинка от улицы Госпитальной до переулка Щорса, а также по улице Димитрова от улицы Анри Барбюса до улицы В. Васильковской.

Госавтоинспекция советует и водителям и пешеходам быть внимательными, неукоснительно соблюдать сигналы регулировщиков, требований дорожных знаков, и, прежде всего, временно установленных.