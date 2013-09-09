Пляжные стадионы Киева признали лучшими в мире

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Международная ассоциация пляжного футбола по итогам проведения сезона 2013 года определила стадион пляжного футбола "Гидропарк Арена" и территорию спортивного парка "Город спорта" одними из лучших в Европе и мире, сообщили в КГГА.

Напомним, в 2013 году турниры Чемпионата Европы по пляжному футболу состоялись в Киеве, Терачини (Италия), Валенсии (Франция), Гааге (Нидерланды), Москве (Россия) и в Тореденбарра (Испания).

По итогам сезона Украина заняла 7 место в рейтинге среди команд пляжного футбола в Европе.

Мировой рейтинг команд пляжного футбола будет определен по итогам Чемпионата мира ФИФА, который продлится с 18 по 28 сентября на Таити. Команда Украины также участвует в соревновании и входит в ТОП-16 команд мира.