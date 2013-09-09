Милиция отобрала у киевлян оружие и взрывчатку

Киевская милиция во время проведения целевой операции изъяла в столице 14 пистолетов, 2 револьвера, 1 обрез, 1 самодельное устройство, 251 патрон и 300 г тротила, сообщают в управлении МВД.

Правоохранители также обнаружили 31 нарушение, связанное с оружием. По 28 фактам возбуждены уголовные производства и продолжается досудебное расследование. Были раскрыты также 3 преступления. Во время проведения мероприятий под условным названием «Оружие и взрывчатка» столичными правоохранителями проверено 82 объекта разрешительной системы и 3032 владельца огнестрельного оружия, изъято 164 разрешения на право хранения огнестрельного оружия и боеприпасов, выявлено 173 административных правонарушений, связанных с приобретением, хранением и использованием оружия и взрывчатки.

Киевские работники милиции в очередной раз подчеркивают, что незаконное хранение огнестрельного оружия является уголовным преступлением. В соответствии со ст. 263 Уголовного кодекса Украины - «Ношение, хранение, приобретение, изготовление или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного), боеприпасов или взрывчатых веществ без соответствующего разрешения» - наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

Граждане, добровольно сдавшие указанные предметы, хранящиеся у них незаконно, освобождаются от уголовной ответственности.

Профилактические мероприятия продолжались на территории Киева с 30 августа по 4 сентября текущего года.