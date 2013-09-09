В Киеве на Троещине появится бизнес-гавань

На Троещине появится новый промышленный узел, куда могут перенести часть столичных промзон, пишет "Сегодня".

Под Киевскую бизнес-гавань Генпланом зарезервирован участок земли в 250 га между ТЭЦ-6 и банкнотно-монетным двором НБУ. С запада новая промзона ограничена улицей Закревского, с юга и востока Пуховской, с севера границами столицы. Предложений от инвесторов, какие именно производства размещать здесь, ждут в КГГА.

«Сейчас на Левом берегу всего 17% рабочих мест Киева. В бизнес-гавани создадут от 30 до 50 тысяч новых рабочих мест для жителей столицы и области, чем частично будет снято и напряжение ежедневной миграции с левого берега на правый. А в идеале — новые производства, созданные при помощи иностранных инвестиций, повысят экспортный потенциал города», — сказал замглавы КГГА Руслан Крамаренко.