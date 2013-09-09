400 киевлян попали в Книгу рекордов Украины

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В Киеве четыре сотни горожан в течение минуты одновременно прыгали на Оболонской набережной, передает ТСН.

Делали это они впервые, и сразу вошли в Книгу рекордов Украины. Рядовых участников коллективного прыганья вдохновляли два чемпиона мира по боксу, а также самый сильный - в прошлом - человек планеты, Сергей Конюшок.

Спортсмены говорят, что они сами каждый день прыгают по 200 раз, и другим советуют поступать так же.

"Здесь напрягается все тело, поэтому многие спортсмены используют скакалку в качестве разминки, чтобы хорошо разогрелось тело и не было травм", - говорят именитые спортсмены.

Напомним, что в Книгу рекордов Гиннеса стремится попасть школьница из Макеевки. 14-летняя Настя Бабич за полминуты прыгает на скакалке 161 раз.