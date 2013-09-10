Прокуратура проверяет КП Фармация

Прокуратура Шевченковского района столицы организовала проверку деятельности коммунального предприятия «Фармация», которое реализует социальный проект Карточка киевлянина.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Шевченковского района города Киева, в проверке задействованы представители органов власти, а также специалисты Государственной службы лекарственных средств, Госфининспекции Украины в городе Киеве и столичного Управления по борьбе с организованной преступностью.

По итогам проверки контролеры и правоохранители предоставят свои заключения относительно соблюдения требований законодательства о закупке лекарственных средств и целевого использования средств, предназначенных для финансирования государственных программ коммунальным предприятием «Фармация».

«Во время проверки особое внимание будет уделяться анализу цен, установленных на лекарственные средства для льготных категорий граждан, в том числе держателей «Карточек киевлянина», - отметил прокурор Шевченковского района Вячеслав Мармыш.

Как сообщал УНИАН, программа «Деньги» на телеканале «1+1» показала собственное расследование того, как КП «Фармация» реализует социальный проект столичной власти «Карточка киевлянина». Выяснилось, что в аптеках КП лекарства со скидкой до 30% стоят дороже, чем в коммерческих аптеках рядом - без любых скидок.

5 сентября председатель КГГА Александр Попов подписал распоряжение об образовании рабочей группы по проверке фактов злоупотреблений в ценовой политике КП «Фармация», обнародованных в СМИ. В состав группы вошли представители столичной власти, депутаты Киевсовета и журналисты ведущих столичных СМИ, а также председатель КГГА Александр Попов.