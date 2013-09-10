СМИ: У Катеринчука дом с разбитыми окнами, а у его бабушки - роскошный особняк (видео)

Фото: ТСН

Народный депутат и будущий кандидат в мэры Киева Николай Катеринчук может оказаться бездомным, сообщает ТСН со ссылкой на программу Гроші.

Так, если верить декларации политика о доходах, он владеет только гаражом, говорится в сюжете, а дом, который Катеринчук назвал своим, находится в очень плохом состоянии - разбитые окна, темный лифт, прорванные трубы. В тоже время, соседи утверждают, что будущий кандидат в мэры Киева переехал за город, а свою квартиру он сдает.

"Он построил дом под Киевом и переехал отсюда", - рассказала соседка Катеринчука.

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Журналистам удалось найти дом политика в селе Процив, но там от них потребовали покинуть территорию.

"Он здесь не живет! Уезжайте отсюда, потому что я сейчас охрану вызову!" - угрожала журналистам женщина из имения.

Сам же политик утверждает, что дом принадлежит не ему, а его бабушке.

"Это не мой дом - это дом бабушки", - заявил Катеринчук, но отказался встретиться с журналистами, несмотря на все их попытки.