Власти Киева расскажут о новой системе оплаты проезда в октябре

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Власти Киева в середине октября планирует обнародовать информацию о новой системе оплаты проезда в общественном транспорте, которую предусматривается ввести со следующего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель КГГА Александр Попов сообщил сегодня во время прямой телефонной линии в редакции газеты “Комсомольская правда в Украине”.

По словам Попова, в настоящее время городские власти еще работают над этим проектом и делают расчеты, а поэтому он не готов сказать, на сколько повысится плата за проезд.

«Но окончательно наши предложения будут сформулированы и публично объявлены точно так, как проведены переговоры с профсоюзами города, с общественными организациями, с депутатским корпусом, примерно в районе 15 октября. Пока мы готовим наши предложения”, - сказал Попов.

По его словам, полностью планируется изменить систему оплаты проезда из-за введения единого билета, приобретя который можно будет проехать в любом коммунальном транспорте, — троллейбусе, трамвае, автобусе, метро.

На вопрос, насколько изменится сумма оплаты, Попов ответил: “Что касается ценообразования, то цена будет зависеть — мы хотим предложить — от того, на сколько куплен билет. Если на один день — одна стоимость, если на квартал — другая”.

Как отметил председатель КГГА, он надеется, что расчеты относительно системы оплаты проезда будут сделаны в ближайшее время, обсуждены и представлены общественности, и уже после этого систему можно будет ввести с 1 января 2014 года.

“Разговоры правильные распространяются, то есть будут изменения в ценообразовании на общественный транспорт”, - резюмировал Попов.