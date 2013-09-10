Киевские рынки начнут массово проверять

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Столичные базары ждут массовые проверки, пишет "Сегодня".

Правоохранители задержали нескольких работников рынка, которые брали взятки с предпринимателей, торгующих мясом на Дарницком рынке (ул. Сормовская, 15). Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, заведующая ветеринарной лабораторией за справки о качестве товара ежедневно требовала от продавцов по 100 грн помимо официальной платы за услугу (25 грн в день). При этом не известно, проверялось ли мясо.

«Деньги заведующая передавала руководителю НИИ лабораторной диагностики и ветеринарно-санитарной экспертизы, которому подчиняются лаборатории при рынках. Во время обысков в служебных кабинетах изъято более 60 тыс. грн, полученных от предпринимателей. Заведующая лабораторией и директор института взяты под стражу. Их подозревают в получении взятки в особо крупных размерах. За такое преступление можно получить от пяти до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас ведется следствие. Не исключено, что в преступной схеме были задействованы лаборатории и на других рынках столицы, будем их все проверять», — рассказали в прокуратуре.