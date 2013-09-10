Киевлянам ко Дню спорта покажут гала-концерт и "огненный прыжок" с 25 метров (фото)

14 сентября, в субботу, в Украине отметят День физкультуры и спорта. Уже утром на Крещатике начнутся спортивные мероприятия, приуроченные к празднику, а главное событие - гала-концерт "Живая планета" состоится на Майдане Незалежности с 19:00 до 22:00.

Хэдлайнерами концерта, в финале которого спортсмены прыгают в бассейн с высоты 25 метров, станут российская певица Нюша, молдавский исполнитель Дан Балан и канадская звезда Миа Мартина.

Как сообщают организаторы, программа насыщена разными спортивными представлениями: зрители увидят акробатические номера, экстрим-баскетбол от знаменитого турецкого шоу Karizma (спортсмены забрасывают мяч в корзину, выполняя при этом двойное сальто), брейкданс от чемпионов мира, японской команды Found Nation.

Также киевлянам продемонстрируют отрывок из знаменитого кенийского шоу Afrika! Afrika!, прыжки на батуте от украино-французского коллектива "Трамп Бразерс", капоэйру от бразильских мэтров Color de Brasil, и наконец -- выступление команды Street Workout Ukraine - победителей шоу "Україна має талант".

По словам организаторов, украшением вечера станет хайдайвинг. 8 спортсменов, чемпионы мира по высотным прыжкам в воду из команды Extreme diving team, поднимутся на высоту от 12 до 25 метров, чтобы прыгнуть в бассейн диаметром всего 6 метров и глубиной 2,5 метра. Во время прыжка скорость падения достигает 96 километров час, то есть в воздухе спортсмен проведет чуть больше 2 секунд.

"Для сравнения: в олимпийской дисциплине - прыжках в воду - спортсмен прыгает с десятиметровой вышки в бассейн глубиной 6 метров", - рассказывает тренер команды, мастер спорта международного класса по прыжкам в воду, финалист всех чемпионатов мира и чемпион Европы по хайдайвингу Олег Вышиванов.

"Наши ребята будут прыгать в темное время суток - так что да, наши условия значительно экстремальнее. За долгие годы выступлений мы объездили полмира - от Германии до Макао, постоянно живем в Гонконге, где выступаем и готовимся к различным соревнованиям, но Украина всегда была и будет нашей родиной, и мы счастливы впервые представить шоу такого уровня сложности на родной земле", - раасказал Вышиванов.

Финалом выступления хайдайверов станет "огненный" прыжок, когда тело спортсмена-каскадера объято огнем. Отмечается, что все прыжки выполняются без страховки.