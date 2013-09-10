Украинский ВУЗ попал в мировой ТОП-500

Фото : geol.univ.kiev.ua

В рейтинг лучших вузов мира, подготовленный компанией QS (Quacquarelli Symonds) попал украинский вуз – Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко. Об этом сообщается на сайте компании, сообщают "Вести".

Университет впервые попал в топ-500: в этом году он попал в группу мест 441-450, вместе с вузами Франции, Канады, Японии, Китая и т.д.

В прошлом, 2012 году КНУ находился в группе 501-550

В топ-200 мировых вузов, как сообщалось ранее, украинских учебных заведений не оказалось.

Компания QS Quacquarelli Symonds является ведущим международным поставщиком аналитической информации по высшему образованию и трудоустройству. Деятельность QS распространяется на 50 стран, она сотрудничает с более чем 2 тысячами ведущих вузов мира и 12 тысячами работодателей.

Ежегодно QS оценивает около 3 тысяч вузов, выбирая из них лучшие. В 2013 году в общий список рейтинга вошли 800 университетов, представляющих 76 стран мира. В ходе подготовки рейтинга было опрошено более 62 тысяч представителей академического сообщества и более 27 тысяч работодателей.

Рейтинг QS создается для классических университетов, в которых преподаются дисциплины минимум двух разных предметных областей. Его составители уже 10 лет почти без изменений применяют шесть основных критериев оценки вуза: репутация в академической среде, цитируемость публикаций сотрудников вуза, соотношение числа преподавателей и студентов, отношение работодателей к выпускникам, а также относительная численность иностранных преподавателей и студентов.