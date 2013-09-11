Рыбак считает, что проблему выборов в Киеве не хочет решать ни большинство, ни оппозиция

И большинство, и оппозиция не готовы ставить вопрос о выборах в Киеве.

Об этом во вторник вечером в интервью 5 каналу заявил председатель Верховной Рады Владимир Рыбак, сообщает Радио Свобода.

По его словам, понимания относительно даты выборов в Киеве среди руководителей парламентских фракций нет. По мнению Рыбака, и оппозиция, и большинство не заинтересованы в решении этого вопроса.

Рыбак также напомнил, что Конституционный суд определил, что очередные и внеочередные выборы должны быть проведены в последнее воскресенье октября 5-го года полномочий.