Киевские маршрутки могут подорожать до пяти гривен

Перевозчики утверждают, что им невыгодно возить пассажиров по существующим расценкам, которые не менялись с 2007 года, а чиновники объясняют, что не могут повлиять на частных перевозчиков.

Собственники маршруток хотят подорожания на 1—1,5 гривны (сейчас проезд в маршрутках стоит от 2 до 3 гривен), а некоторые планируют брать с пассажиров по 5 гривен, пишет "Сегодня".

Особенно остро вопрос с подорожанием стал после проведения городом конкурса на маршруты. По его условиям, участвовать могли только бусы с GPS-навигатором, не старше 7 лет, водители обязательно должны носить форму, а одна из машин должна быть оборудована для перевозки инвалидов, пишет .

«Вопрос о повышении платы за проезд назрел давно. Стоимость проезда в маршрутках не менялась с 2007 года. Хотя с этого времени в несколько раз подорожали: горючее, запчасти, да и сами автобусы, новенький «Богдан», например, стоит $53 тысячи (в 2007-м стоил $20). Мы, как и другие перевозчики, подавали свои расчеты в КГГА, но пока чиновники хранят молчание. По нашим подсчетам себестоимость проезда в маршрутных такси составляет 3,5 гривны, а чтобы мы получали хоть какую-то прибыль, пассажиры должны платить около 5 гривен. Сейчас они платят в наших маршрутках по 2,5 гривны за проезд. Все идет к тому, что проезд будет дорожать, но когда именно это произойдет, я сказать не могу», — говорит Олег, частный перевозчик. Его маршрутки работают на длинных дистанциях — более 20 км, то есть объезжают пол города. По его словам, на переоборудование бусов нет денег.

«Мы еле покрываем имеющиеся расходы на ремонтавтобусов, зарплату шоферам. А, например, в той же Москве стоимость проезда составляет 7 гривен, в европейских городах проезд в гортранспорте — 1,8 евро (20 грн). Конечно, при такой прибыли можно многое себе позволить, — говорит перевозчик, — 5 гривен — вполне обоснованная цена».

«Мы не можем повлиять на частных перевозчиков и регулировать стоимость проезда. Цену на коммунальный транспорт мы пока держим, и тем самым конкурируем с частными перевозчиками. Если они повысят цены, то пассажир придет на наш транспорт — и мы получим доход», — сказал глава КГГА Александр Попов. Анонимно в мэрии говорят, что по подсчетам частные перевозчики и при нынешних ценах далеко не в убытке. Просто тратиться на новые бусы и ремонт старых они не хотят. Вот и возят людей на полуразвалившихся маршрутках, ссылаясь на отсутствие денег.