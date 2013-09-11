Станция метро «Теремки» готова уже на 90%

Осталось смонтировать рельсы в одном из туннелей и проложить коммуникации.

Станция киевского метро"Теремки", которую планируют открыть 14 октября, готова примерно на 90%, сообщил пресс-секретарь "Киевметростроя" Валентин Кейбис.

По теме: Названа главная проблема запуска метро на Троещину

Уже сделали ступеньки при входе на станцию, внутри вычистили весь мусор и вытерли пыль. Блестящим гранитом вымощены переходы и кассовый павильон. При спуске на платформу установили лифт. На стенах готовы все мозаичные панно, пишут «Вести».

Осталось смонтировать рельсы в одном из туннелей и проложить коммуникации.