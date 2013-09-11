На отремонтированные дороги Киева вернулись ямы

Город просит 30 млн гривен у Кабмина, чтобы справиться с ямами, пишут "Вести".

За лето успели отремонтировать чуть больше половины обещанных дорог, а те, что сделали, уже разваливаются. В мэрии говорят: если сейчас ничего не сделать, то весенние рытвины в этом году покажутся еще цветочками.

Придется переделывать

Столичные таксисты уже жалуются на дороги. «Прошли сильные дожди, и эти свежие латки сползли вместе с водой. Даже на бульваре Шевченко полно дырок, я уже не говорю о спальных районах», — возмущается таксист Николай Ивченко. В «Киевавтодоре» о проблеме знают. «У нас деньги есть только на капитальный ремонт, когда полностью меняем покрытие — на это дали 133 млн грн. Это 22 объекта, где разрушено 40% покрытия. Из них сделали 14, с остальными еще работаем», — рассказал главный инженер корпорации Николай Мельниченко.

А вот на текущий и средний ремонт (заливка ям и трещин) денег, по его словам, нет. Хотя еще весной дорожники клялись, что отремонтируют все, что только можно. «Обещания «Киевавтодора» выполнены на 60–70%. Текущий ремонт сделали не до конца. Весенние ямы ликвидировали, но после нашей проверки стало понятно, что их нужно закреплять. Иначе осенью залатанные дороги снова разрушатся. В первую очередь спасать ситуацию нужно на шести основных въездах в Киев. Если перед столицей дороги еще нормальные, то ближе к центру — все в трещинах. Например, Кольцевая дорога (после съезда с житомирского направления), несколько участков в районе Героев Днепра. Работать будем только в ночное время, чтобы не мешать движению», — рассказал замглавы КГГА Михаил Костюк. Опять же придется искать деньги. Администрация попросила Кабмин выделить хотя бы 30 млн грн. «Мы надеемся, что транш будет. Ведь еще соль нужно купить, подготовить технику, запастись шинами и топливом. Подготовка к зиме обойдется в 100 млн», — говорит Костюк.

Проспект Победы сделали

Зато вчера почти закончили первую очередь масштабной реконструкции проспекта Победы — участок от метро «Святошин» до границы Киева. Там сейчас наводят разметку, размечают полосу для пассажирского транспорта и делают велосипедные дорожки. На выходных, 14–15 сентября, еще будут доделывать мост над проспектом Палладина — он пока частично перекрыт, из-за чего образовываются пробки. Но проблемы на этом направлении для водителей не закончатся: вчера приступили ко второй очереди — от «Святошина» до путепровода на ул. Щербакова, у метро «Нивки». Тут демонтировали ленту отбойника и будут укладывать асфальтобетон. Три путепровода — два на «Святошин» (через железную дорогу и автомобильную) и на Щербакова — отложат до лучших времен. «Их нельзя сейчас делать — этот процесс связан с бетоном, ему нужно минимум пять суток постоять, чтобы он схватился и набрал прочности, а по асфальту сразу можно ехать», — сказал Мельниченко. У водителей вновь временно заберут две полосы. Деньги на проспект Победы есть.

Могло быть хуже

Эксперт по перевозкам Богдан Аганин считает, что «Киевавтодор» более-менее справился с задачей. «Большую часть времени работники «Киевавтодора» занимались латанием дыр и провалов. Хотя, учитывая ярко выраженное недовольство их деятельностью киевских водителей (наклейки на машинах, лозунги в социальных сетях и прочее) в начале года, даже и этот результат можно считать положительным. Более-менее сделали Верхний и Нижний Валы. Воздухофлотский — нет, Окружную — частично, Венецианский мост — полностью», — говорит он.