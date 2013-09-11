В Киеве появится уникальная воздушная скульптура

Завтра в Киеве на бульваре Дружбы народов, 40/ ул. Струтинского, 2 откроют скульптуру "Равновесие". Ее создал известный украинский скульптор Александр Лидаговский, пишут "Вести".

На высоте трех метров над землей на шатающемся канате будет балансировать изящная 1,5-метровая девушка-канатоходка.

"Под дуновениями ветра девушка на "канате" будет слегка раскачиваться, балансировать, стараясь удержать равновесие в нашем динамичном и неустойчивом мире", - рассказал "Комсомольской правде в Украине" автор работы Александр Лидаговский.

Скульптор надеется, что раскачиваемая ветром скульптура будет дарить горожанам умиротворение.

"Равновесие" весит тонну, и выполнено из бронзы и стали, а самый высокий пик скульптуры – 6 м.