Киевлян предупреждают: начался сезон ядовитых грибов

Затяжные дожди и тепло принесут в леса Киевщины обильный урожай дикорастущих грибов – как съедобных, так и ядовитых, пишет "Сегодня".

В этом году "дарами леса" уже отравили 20 человек, один из них умер. Но пострадавших впоследствии "тихой охоты" может быть гораздо больше.

Чаще всего, причиной попадания на больничную койку людей, употреблявших дикорастущие грибы, является бледная поганка – на ее счету 95% обращений за помощью. Этот гриб тяжело поражает почки и печень. Люди часто путают бледную поганку с зеленой сыроежкой. Даже одного гриба достаточно, чтобы попасть в больницу, сообщает телеканал "Киев".

"Если вы увидели, что среди прочих съедобных грибов попался хоть один гриб, которые Вас настораживает - выбрасываются все грибы, потому что при варке в одной кастрюле споры ядовитых гриба разносятся и попадают в тарелку ко всем . В результате, травятся все, кто сидел за столом", - рассказал Борис Шейман, главный внештатный токсиколог Минздрава Украины.

Коварство бледной поганки состоит в том, что признаки отравления могут появиться как через 6 часов после употребления, так и через трое суток. Тогда люди уже не связывают свое состояние с грибной пищей и могут не обратиться к врачу.