В Киеве покажут награды Кличко и "Динамо"

Музей подарков КГГА завтра откроет новую экспозицию, пишет "Сегодня".

Ко Дню физической культуры и спорта, который традиционно отмечается во вторую субботу сентября, на обзор подготовили награды спортсменов-киевлян за самые знаменательные спортивные достижения.

Основные экспонаты предоставили спортивные товарищества, пишет "Взгляд". Есть стенд кубков "Динамо", наград Федерации спорта Украины и памятных подарков спортсменам. "Вот пояс семикратного призера Олимпийских игр, боксера Владимира Сидоренко, кубок Банникова по футболу", - показывает сотрудница музея Ирина Полякова.

На одном из стеллажей – две медали Виталия Кличко. Первая еще украинская, за победы в кикбоксерском турнире, вторая уже немецкая, за достижения в боксе. Из раритетов можно посмотреть дипломы Ирины Дерюгиной и Стелы Захаровой конца 70-х годов. А двукратный чемпион мира по фехтованию Юрий Чиж даже подарил музею две свои победные шпаги.

Хотя посещение Музея для киевлян бесплатное, записываться нужно заблаговременно. Уточнить детали и расписание желающие могут в Музее истории Киева по улице Хмельницкого, 7.

Музей подарков мэрии работает с 2007 года. Раньше большинство экспонатов составляли подарки Леониду Черновецкому от официальных делегаций. В частности там была выставлена килограммовая серебряная монета и даже статуэтка экс-мэра. Поговаривают, что покинув должность, Леонид Черновецкий забрал с собой самые дорогие подарки.