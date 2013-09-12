На станции Крещатик два месяца будут ремонтировать эскалатор
11:00, 12 сентября 2013Киев
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Работы продлятся более двух месяцев
Киевляне и гости будут вынуждены ждать окончания ремонта
12 сентября 2013 года начнется плановый капитальный ремонт эскалатора № 3 станции «Крещатик»Святошинско-Броварской линии. Ремонтные работы продлятся до 14 ноября текущего года, их проведение не скажется на режиме работы станции.
Об этом сообщает пресс-служба коммунального предприятия.
КП «Киевский метрополитен» извиняется за временные неудобства и напоминает пассажирам о необходимости соблюдать Правила поведения на эскалаторах при пользовании метрополитеном.
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