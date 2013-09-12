На станции Крещатик два месяца будут ремонтировать эскалатор

12 сентября 2013 года начнется плановый капитальный ремонт эскалатора № 3 станции «Крещатик»Святошинско-Броварской линии. Ремонтные работы продлятся до 14 ноября текущего года, их проведение не скажется на режиме работы станции.

Об этом сообщает пресс-служба коммунального предприятия.

КП «Киевский метрополитен» извиняется за временные неудобства и напоминает пассажирам о необходимости соблюдать Правила поведения на эскалаторах при пользовании метрополитеном.