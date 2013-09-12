В Киеве из-за ограбления «Охматдета» перестал работать томограф

Из рентгенкабинета «Охматдета» был украден ноутбук со специальной программой для управления томографом.

Как говорится в сюжете телепрограммы "Надзвичайні новини", вор, забравшись в рентгенкабинет, пока лаборант отсутствовала забрал ноутбук, в котором была установлена специальная программа для управления томографом.

"Пока меня не было в кабинете, вор заскочил и выдернув шнур ноутбука из розетки, забрал его с собой", - сообщила лаборант Валентина Кокозий.

Лаборант рассказала, что бежала за ним через всю больницу, но в коридорах были только женщины с детьми, которые не могли помочь его задержать, и вору удалось скрыться в соседних жилых домах. Теперь томограф, на котором обследовали новорожденных и тяжелобольных детей, не работает.

Врачи надеются, что вор все-таки вернт украденный ноутбук, поняв, что это не обычный компьютер.

"Это был пульт управления томографом, в нем была установлена специальная программа. Он не будет работать, как обычный ноутбук. Поэтому мы надеемся, что вор, поняв, что совершил ошибку, просто вернет его нам", - говорят врачи.