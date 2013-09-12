Трое неизвестных избили участника движения ЧЕСТНО

Вечером 11 сентября на участника движения ЧЕСТНО Павла Миронова было совершено нападение.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе движения.

"Возле метро Золотые Ворота двое неизвестных в черных масках на лицах неожиданно напали на Павла и начали бить. По словам свидетелей, третий нападающий снимал избиение на мобильный телефон. Нападавшие скрылись в неизвестном направлении, как только прохожие подняли шум" , - говорится в сообщении .

По прибытии сотрудников милиции и скорой помощи Миронова госпитализировали с диагнозом сотрясение мозга и побоями.

Согласно сообщению, пока не известно, связано ли нападение с профессиональной и общественной деятельностью Миронова в движении ЧЕСТНО.

В то же время, в Независимом студенческом профсоюзе Прямое действие, к которому также принадлежал избитый, сообщили, что нападение может быть связано с профсоюзной деятельностью Миронова. Так, по описанию свидетелей, "почерк" нападения (маски, съемка на мобильный, одежда с капюшонами) похож на другие случаи избиения профсоюзных активистов участниками ультраправых движений, последний из которых произошел меньше месяца назад, а всего за прошлый год их было не менее пяти.

Также идеологический мотив нападения подтверждается тем, что нападающие не пытались забрать у жертвы никаких ценностей, заявляют в профсоюзе.

Сам Миронов вследствие травмы не помнит нападения и не может описать, что произошло.