ГАИ в Киеве начала тестировать систему автофиксации нарушений ПДД

Электроника будет срабатывать на превышение скорости, проезд на красный и пересечение двойной сплошной. Результаты – впечатляют. Только одна камера за два часа работы зафиксировала 1352 превышений скорости.

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Управление ГАИ Украины полным ходом готовится к началу автоматической видео фиксации. Пока нардепы подготавливают законодательную базу, которая должна быть готовой уже к концу года, работники ГАИ проверяют, как будет работать автоматическая система, сообщает first-gear.in.ua.

Серые боксы с тонированным стеклом и камерой внутри устанавливают на обочине или подвешивают на путепроводах. Один из таких боксов стоит на проспекте Победы возле Берестейской и смотрит в сторону центра. Еще несколько на Олены Телиги. Есть они и на въезде в Киев.

По словам гаишников, они сами удивились первым результатам. Один только «ящик» который установлен на проспекте Победы возле станции метро Берестейская за пару часов своей работы зафиксировал 1352 превышений скорости.

«Мы все знаем, решением Конституционного суда автоматическая фиксация была признана незаконной. Но при этом в национальном плане действий есть задание Кабмина, разработать законопроект о введении автоматической фиксации о нарушении правил дорожного движения», — заявил Сергей Будник, глава Центра безопасности движения ГАИ МВД.

По словам Будника, срок подачи законопроекта 1 декабря. Но законопроект уже готов и готов отправиться на общественное обсуждение.

- Законопроект предусматривает, что будет фиксироваться несколько нарушений – это скорость, проезд перекрестка, выезд на встречную полосу, станцию и парковка, нарушение скоростного режима.

Сергей Будник уточнил, что в Киеве уже тестируется несколько систем автоматической фиксации. Сделано это для того чтобы во время урегулирования законодательной базы, в ГАИ смогли рекомендовать самого эффективного производителя, поставщика оборудования и программного продукта.