В Киеве восстанавливают спортивные площадки

Председатель Киевской горгосадминистрации Александр Попов призывает киевлян приводить своих детей и приходить самим в новые и восстановленные спортивные заведения, которые заработали в Киеве в этом месяце. Также глава города пригласил на праздник спорта, который состоится в будущие выходные в Киеве в рамках празднования Дня физической культуры и спорта.

«Этой осенью мы открыли и планируем еще открыть много спортивных объектов. Как новых, так и капитально отремонтированных. Город сделал все, чтобы жители столицы имели возможность заниматься спортом. Я призываю киевлян не медлить и воспользоваться новыми возможностями – приводить в новые клубы и секций своих детей, приходить самим. Здоровье – это самое ценное, что у нас есть», – отметил председатель КГГА в разговоре с журналистами.

«В эти выходные город будет отмечать День физической культуры и спорта. Разработана широкая программа. Прошу киевлян приходить – будет интересно и полезно», – добавил глава КГГА.

В Департаменте образования и науки, молодежи и спорта рассказали, что в рамках празднования Дня физической культуры и спорта с 13 до 15 сентября в столице состоится финал чемпионата на Кубок города Киева по дисциплине «гонки на водных мотоциклах». Увидеть водную борьбу за первенство можно будет на территории Центра военно-патриотического и физического воспитания детей и молодежи «Единство» по адресу: ул. Приречная, 11.

Кроме того, 13 сентября в 11:00 в Национальном центре делового и культурного сотрудничества «Украинский дом» начнется выставка-форум «Привлечь ребенка к спорту, спорт и спортивная индустрия Украины».

Все праздничные мероприятия объединены одной целью – целью популяризации здорового образа жизни и привлечения детей к занятиям физической культурой в рамках выполнения социальных инициатив Президента Украины «Дети – будущее Украины». Поэтому непосредственно в субботу, 14 сентября, главная улица страны превратится в сплошное спортивное пространство с разнообразием зрелищных спортивных активностей. Также много интересного произойдет и в разных уголках столицы.

В частности, в субботу (14 сентября) с 08:00 до 20:00 на территории парковки торгово-развлекательного комплекса «Дрим Таун» со стороны станции метро «Оболонь» состоится спортивно-развлекательное мероприятие «Honda Day». 14 сентября в 10:00 в акватории Радужного озера состоится VI Киевский городской фестиваль по спортивной рыбной ловле среди детей и молодежи с нарушением опорно-двигательного аппарата «Золотая рыбка». А под Аркой Дружбы народов в течение дня каждый желающий сможет приобщиться к спортивно-танцевальным флешмобам «Киев-экстрим уикенд». Также спортивные праздники пройдут в каждом районе города.

Напомним, что на этой неделе в Киеве открыта новая спортивная площадка с искусственным покрытием на учебно-спортивной базе «Спартак» в Подольском районе города. После капитального ремонта открылся детско-юношеский спортивный клуб «Кремез» в Голосеевском районе. В детско-юношеской спортивной школе «Школа борьбы» состоялось открытие зала дзюдо. 14 сентября в 11:00 на ул. Анны Ахматовой, 43, в Дарницком районе Киева запланировано открытие спортивного комплекса для подростков.