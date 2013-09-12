В Киеве более 20 детсадов не смогли принять детей

Сегодня в соцсетях появилась информация о скандале с детсадами Киева, пишут "Вести".

Оказалось, что 1 сентября не были открыты 22 дошкольных учебных заведения, а еще четыре работают по укороченному графику, не предоставляя обедов детям.

«Вести» выяснили, чем вызваны проблема.

«Во всех этих детсадах не успели закончить капитальные ремонты за лето. Где-то меняли крышу, где-то блоки питания или оборудование. 1 сентября 22 детсада, и правда, не работали, но сегодня уже пять из них открыты, и дети туда ходят. Там, где до сих пор продолжается ремонт дети не особо не очутили неудобств – их вместе с группами и своими же воспитателями перевели в другие сады. Жалоб от родителей на этот счет к нам не поступало», - рассказала нам пресс-секретарь Департамента образования КГГА Мария Кравчук.

Всего в Киеве чуть больше 600 детских садов.