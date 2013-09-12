В Киеве установили воздушную скульптуру девочки-канатаходца

В Киеве на улице Сергея Струтинского между двумя новостройками установили скульптуру девочки-канатоходца.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, шестиметровая композиция получила название «Равновесие», поскольку во время сильного ветра скульптура слегка будет раскачиваться.

Так, по замыслу автора – скульптора Александра Лидаговского, - девочка, удерживающая равновесие на канате, символизирует баланс и гармонию человека с окружающей средой в нашем динамичном и неустойчивом мире.

В открытии скульптуры принял участие председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов. «Мне приятно, что сегодня бизнес занимает свою нишу в благоустройстве нашего города, создает вот такие культурные пространства, как эта скульптура. Надеюсь, что она станет не единственным примером социальной инициативы представителей бизнеса и инвесторов, власть же со своей стороны всегда с радостью будет поддерживать такие проекты в столице», – отметил Попов.

Выполнена скульптура из бронзы и стали, ее вес – около тонны.