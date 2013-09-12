Что построят на Подоле вместо старого Рыбальского моста

Совсем скоро старый Рыбальский мост исчезнет, пишет "Сегодня".

Уже в следующем году после завершения строительства новой переправы с Подола на Рыбальский полуостров, «старичка» демонтируют. А чтобы жители Рыбальского полуострова могли попасть на Подол, построят 22-метровую башню с лестницей и лифтом в «Парке моряков».

Сейчас заканчивается разработка проекта заезда на мост со стороны Верхнего Вала и Набережно-Крещатицкой. «Через две недели отправим его на экспертизу, после позитивного результата сможем продолжить работы», — рассказал нам замдиректора «Дирекции строительства дорожно-транспортных сооружений Киева» Николай Васильцов. С Рыбальского моста уже убирают инженерные сети и готовят к демонтажу. «Это может произойти в следующем году», — говорит Васильцов. Как рассказали в «Киевсоюздорпроекте», в состав заезда входят сам новый мост через гавань (длина 423 м), путепровод над жд путями (50 м) и насыпи у опорных стен. «Заезд будет двухполосным (ширина полосы — 3,7 м), но после постройки правобережной транспортной развязки — однополосным (полоса — 5,5 м)», — сказали они нам.

Не забыли и о жителях острова. «Пешеходы с Набережно-Крещатицкой смогут попасть на полуостров в районе «Парка моряков». Перейдя мост, они смогут спуститься на остров на лифте или по лестнице в башне высотой 22,4 метра, которая будет примыкать к новой переправе. Ее облицуют серо-зеленым песчаником, застеклят бронированным стеклом толщиной 20 мм», — говорят инженеры. Выход из башни будет рядом с вестибюлем будущей станции метро «Судостроительная».

Работы уже ведутся

Рыбальский мост был построен в 1963 году и считается одним из первых в мире вантовых мостов. Он осуществлял автомобильное сообщение полуострова с Подолом. В 2001-м его из-за аварийного состояния закрыли для проезда машин: ванты уже не выдерживали нагрузок. «В 2007 году мы сделали для него дополнительные страховочные опоры, чтобы снять нагрузку с вант», — рассказал нам Николай Васильцов. Без постройки нового моста и заезда на Подольский мост старый демонтировать не будут. «Это невозможно из-за того, что на новый мост нужно перенести инженерные сети старого. Работы уже ведутся: перенесены водопровод и кабели», — говорит он. Киеврада дала добро на снос моста еще в феврале этого года. Стоимость нового моста и заезда входят в общую смету Подольского перехода — 7,6 млрд грн. «Отдельные части переправы стоят примерно 170—180 млн грн», — сказал нас Васильцов.