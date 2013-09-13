Украинцы отпугивают инспекторов ГАИ удостоверениями журналистов

В Киеве и области закончился 10-дневный рейд по автомобилистам с ксивами, которые на практике позволяют не платить штрафы за нарушение правил дорожного движения, пишут "Вести".

«Вестям» показали изъятые документы, среди которых не только привычные нам визитки помощников нардепов и сотрудников «органов», но и удостоверения несуществующего КГБ или сотрудников банков... в погонах.

Что нашли

Говорить о том, как прошел рейд в киевской ГАИ, пока отказываются, мол, нужно время для обработки результата, а в областной уже отчитались — за 10 дней у водителей изъяли 10 документов, которыми те пытались отмазаться от штрафа. «В основном изъяли фальшивки или просроченные документы и спецпропуска. Например, парень пытался увильнуть от штрафа при помощи удостоверения советника некого центра координации с Администрацией президента, Верховной Радой и Кабмином, другой вообще предъявлял корочку сотрудника несуществующей КГБ, еще один оказался сотрудником Фонда содействия СБУ. Один водитель на «москвиче» вообще предъявил корочку сотрудника службы спасения, на которой была просьба не только содействовать владельцу, но и помогать ему в ремонтах личного автомобиля», — рассказал нам спикер ГАИ Киевской области Юрий Маралев, а после признался: если бы о рейде не предупредили водителей, то ксив изъяли бы больше.

Рынок "корочек"

Сеть кишит объявлениями о продаже «корочек для отмазки от ГАИ» стоимостью от $100 и выше. «Ну и что, что ГАИ рейд проводит. Думаете, они серьезные корочки изымают? Нет, конечно. Они забирают подделки или просроченные удостоверения. А если сделать качественно, то вас отпустят с миром. Я предлагаю удостоверения СБУ, МВД и прокуратуры, а также делаю талоны на стекло с просьбой содействовать в беспрепятственном передвижении», — рассказал нам продавец Андрей. Цена ксивы без наклейки на стекло — $100, а набора из удостоверения и наклейки на стекло — $200. Но самые популярные нынче в продаже — удостоверения журналистов. «Делаем настоящие, даже контракт подпишем с вами как с внештатным корреспондентом. Цена — 2,5 тыс. грн. Если правильно говорить с ГАИшниками, то они отпускают прессу», — учил нас автор объявления, Алексей.

Дешевле же обойдется заказ визиток. «У нас часто бывают случаи, когда приходят люди и дают образец визитки помощника народного депутата или какого-то советника Администрации президента, Кабинета министров и т. д. Мы, конечно, делаем, за них люди хорошо платят: там ведь визитки скромные внешне, но с тиснением золотым или на специальной бумаге. У нас и у многих полиграфических контор уже даже есть заготовки для таких случаев — только фамилию новую подставить надо. Многие просят даже свою фотографию в визитку вставить. Когда уже забирают, то на радостях признаются, что делают для отмазки от ГАИ», — рассказала нам оператор Центра печати Лариса Л.

Кого не трогают

Бывалые же владельцы фальшивых ксив утверждают, что их время скоро уйдет. «Сейчас ГАИ чаще стало придираться к визиткам, корочкам, так что приходится искать, где заказать ну уж очень реалистичные или брать у знакомых примеры и заказывать себе по ним. Лучше всего на ГАИшников действуют удостоверения спецподразделения ГАИ или УБЭПа. Тогда они без разговора отпускают», — рассказал нам владелец поддельного удостоверения «органов» Александр.

Сотрудник ГАИ на условиях анонимности сказал, что популярностью пользуются корочки помощника депутата. «Иногда их подделывают, а иногда они и настоящие. Но мы знаем, что помощникам в первый год после выборов выдают временные пластиковые удостоверения, а потом меняют на книжку. Так вот, если через год после выборов он тычет пластиком, то это липа. Также мы обращаем внимание на последние цифры в номере удостоверения. Если они от одного до четырех, то это штатный помощник, лучше с ним не связываться, начальство нам так говорит. Ведь руководству приходится ходить к депутатам и просить подкинуть денег, так зачем лишний раз ссориться. Если цифры больше четырех — значит это внештатный помощник, может удостоверение даже и купил, влияния у него особого нет. И еще мы не нарываемся, если показывают корочку члена общественного совета при МВД, налоговой, прокуратуры. Значит, эти люди вхожи в высокие кабинеты, могут пожаловаться, и лучше с ними не связываться», — говорит он.