В Украине появится первая платная дорога: проезд обойдется в 6-15 гривен

В столице готовятся к строительству новой городской кольцевой автодороги, которая станет первой платной дорогой в Украине, пишет "Сегодня".

Кольцевая начнется в районе Столичного шоссе, а дальше через Днепр и до Бориспольского шоссе.

В начале сентября правительство утвердило предварительное ТЭО проекта. Какой будет переправа через Днепр, еще неизвестно. Рассматривается два варианта: тоннель или мост. «Разработчики документации (португальская компания) рекомендует мост. Мы с ними солидарны и предполагаем, что построить его можно быстрее и дешевле», — говорит руководитель координационного совета нацпроекта «Городская кольцевая дорога» Сергей Евтушенко. Завершить разработку проекта планируют в следующем году, и если все сложится удачно, начнут строительство, которое завершат до 2017 года.

«Реализация проекта уже началась. Нам еще нужно определить детальные расчеты, финансироваться проект будет по схеме государственно-частного партнерства. Дорога будет платной. Ориентировочная стоимость проезда легкового транспорта составит 0,6—1,4 евро (6,30—14,87 грн), а грузового 1,7—3,6 евро (18,05—38,24 грн)», — говорят в нацпроекте. «Полукольцо этой дороги уже существует, но оно приводит весь транспорт к Южному мосту. Новая окружная нужна городу как воздух. Это существенно снизит нагрузки на мосты, — говорит заместитель главы КГГА Михаил Кучук. — Задача непростая. Чтобы построить мост, нужны землеотводы, а на левом берегу вся земля роздана сельсоветами под частные дома. Придется договариваться с людьми, предлагать компенсации. Те же проблемы нужно решить и на правом берегу. На это уйдет время, так что сложно определить точное время начала работ. И перед этим нам нужно достроить Подольский мост, и после этого начинать новый масштабный проект».