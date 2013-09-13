В Киеве обнаружили подпольный бензиновый завод

Правоохранители обнаружили в столице подпольных производителей бензина. Об этом на брифинге в Министерстве внутренних дел Украины сообщил заместитель начальника управления Департамента ГСБЭП МВД Иван Дёмин, сообщает "Украина криминальная".

На днях сотрудники государственной службы борьбы с экономической преступностью (ГСБЭП) МВД выявили в Киеве подпольный мини-завод, на котором незаконно производились недоброкачественные бензины и дизельное топливо.

Установлено, что изготовление нефтепродуктов осуществлялось путем смешивания низкооктанового бензина с компонентами и присадками моторного топлива. Полученный таким образом суррогат с использованием поддельных сертификатов соответствия и паспортов качества под видом моторного топлива сбывался потребителям.

Во время обысков у злоумышленников изъята техника, незаконно изготовленные 50 тонн бензина и солярки и 3 тонны компонентов и примесей моторного топлива.

Правоохранители сообщили, что за 8 месяцев этого года выявлено более 400 преступлений в сфере топливной промышленности, почти половина из которых на рынке нефтепродуктов.

О негативных последствиях использования некачественного топлива рассказал заместитель начальника Управления Государственной инспекции Украины по вопросам защиты прав потребителей Николай Дмитриев.

"Во-первых, при покупке топлива обязательно сохранять кассовый чек. Во-вторых, в случаях поломки авто от использования некачественных нефтепродуктов необходимо обращаться в официальные сервисные центры, которые могут дать компетентное заключение о причинах их возникновения. В-третьих, документально фиксировать все расходы на ремонт автомобиля", - посоветовал эксперт.