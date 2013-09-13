В Киеве на Подоле построят еще одну развязку

Сразу после реконструкции Почтовой площади водителей ждет новая мегастройка — власти возьмутся за строительство развязки на Верхнем и Нижнем Валах, пишут "Вести".

На пересечении Валов с Набережно-Крещатицкой появится новый мост, который выведет на Подольско-Воскресенскую переправу. Часть новой развязки уже делают — основные бетонные опоры будущего моста уже готовы.

«Проект дорабатывается. Как только появятся средства - начнем стройку. Это одна из приоритетных развязок», — рассказал нам замглавы КГГА Михаил Костюк. Переправа будет односторонней — водители смогут заехать на нее с Верхнего Вала и с Набережно-Крещатицкой. А по мосту смогут ходить пешеходы (с Рыбальского острова они поднимутся по специальному пандусу со ступеньками и лифтом). Вантовый мост через Гавань снесут в этом году.

С Шулявки на Оболонь - без пробок

Эксперт по перевозкам Богдан Аганин считает, что с открытием этой развязки водители, едущие со стороны Соломенки, Шулявки или Лукьяновки, получают возможность беспрепятственного проезда в сторону Оболони и Троещины, через улицы Глыбочицкая и Верхний Вал, минуя заторные участки на ул. Телиги и Петровке.

«Кроме этого, существенно снизится нагрузка на внутренние улицы Подола — Спасскую, Братскую, Игоревскую или Ильинскую, что особенно важно, если Сагайдачного сделают пешеходной», — говорит он.

Как уже сообщали «Вести», помимо того, что из этой улицы сделают прогулочный бульвар, пешеходными станут и несколько других улиц Подола (Андреевская, Спасская, Покровская, Притиско-Никольская). Ездить по Подолу можно будет максимум со скоростью 30 км в час, а крупный транспорт сюда вообще не пустят.

Но все это будет уже после сдачи Почтовой, которая запланирована на ноябрь.