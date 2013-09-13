В центре Киева неизвестные стреляли в милиционеров

В центре Киева неизвестные во время задержания устроили перестрелку с сотрудниками милиции.

По словам очевидца инцидента, двое крепких парней пытались убежать от правоохранителей, пересекая проспект Победы в районе универмага «Украина». Один из убегавших сделал два выстрела в сторону сотрудников милиции и выбросил пистолет под машины в тянучке, сообщает Вести.

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Через несколько метров напротив цирка оба были задержаны правоохранителями.

Само задержание напоминало спецоперацию – множество милицейских машин и десятки милиционеров. Даже спустя почти час на месте продолжали оставаться несколько машин с мигалками и сотрудники милиции.