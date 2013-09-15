В Киеве на метро Вокзальная женщина прыгнула под поезд

15 сентября 2013 в 9:16 приостанавливалось движение на Святошинско-Броварской линии метрополитена из-за попадания пассажира на рельсы станции «Вокзальная» (направление движения от ст. «Академгородок» до ст. «Лесная»).

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Для извлечения пассажира снималось напряжение с контактного рельса и привлекалась бригада аварийно-восстановительного формирования. В то же время было оперативно организовано круговое движение поездов от ст. «Академгородок» до ст. «Шулявская» и от ст. «Лесная» до ст. «Крещатик». По второму пути (направление движения от ст. «Лесная» до ст. «Академгородок») организовано двустороннее движение поезда от ст. «Театральная» до ст. «Шулявская».

На время приостановки движения поездов закрывались на вход станции «Театральная», «Университет», «Вокзальная», «Политехнический институт».

О причинах приостановки движения и изменения в работе станций пассажиров метрополитена информировали средствами оповещения.

После извлечения пассажира в 10:15 движение поездов и работу станций на Святошинско-Броварской линии было восстановлено.

Причины и обстоятельства происшествия выясняются.