В Киеве из-за сильных дождей протекают крыши домов и маршруток

На выходных столицу накрыли дожди. Массово потекли крыши жилых домов, залило подземные переходы (в некоторых воды по колено) и даже ТРЦ, пишет "Сегодня".

В квартирах киевлян с потолков течет вода. «У нас залило 9-й и 8-й этажи! Вода попадает в лифтовую шахту. Чтобы никого не убило током, лифт отключили. Из-за этого я второй день не могу выйти в магазин», — жалуется пенсионерка Зинаида с ул. Борщаговской, 2.

Бьют тревогу и жильцы «хрущевки» по ул. Спасской, 25: «Сквозь щели в шифере вода попадает на деревянные перекрытия. Мы боимся, что они завалятся и дом рухнет». «У нас все залило, обои отпадают, линолеум вздулся», — говорит Наталья. В службе помощи киевлянам КГГА говорят, что шквал звонков не прекращается. «Счет звонков идет на сотни. Особенно часто протекают плоские крыши. Люди жалуются на забитые сточные трубы, из-за чего вода попадает на стены домов и в квартиры». Новые здания тоже страдают. В одном из недавно открытых ТРЦ возле метро «Лыбидская» вода бежит на голову посетителям прямо с потолка второго этажа. Ее собирают в ведра, расставленные на скользкой плитке. «Перед входом в наш бутик образовалась лужа, стало очень скользко. Поставили ведро и предупреждающий знак. Администрация обещала устранить течь», — рассказала продавец Наталья.

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Водой залило несколько подземных переходов, в одном из них, по улице Телиги, воды по пояс. «Наши бригады откачивали воду в переходе на Братиславской, возле Троещинского рынка. Там ливневки забились опавшими листьями, так же убирали воду из перехода на ул. Смилянской», — рассказал гендиректор «Киевавтодора» Петр Береговой. Подмочило и станции метро. В подземном переходе на «Контрактовой», с потолка хлещет вода, на полу — лужи. Подмок и гортранспорт. Люди жалуются на дырявые троллейбусы и маршрутки, в которых капает прямо через крышу людям на головы. Кроме того, эксперты говорят о возможной активизации оползней. «С понедельника начнем проверять днепровские склоны», — говорит Василий Боковой, главный гидрогеолог СУППР.

Страдают музеи

Столичные музеи оказались не готовы к таким ливням. Например, музей Булгакова подтапливает, несмотря на то, что в прошлом году там была отремонтирована крыша и система водоотвода. «Кровля пока выдерживает, но вода по-прежнему скапливается в подвале», — говорит хранитель фондов музея Ирина Воробьева. В Музее естествознания прохудилась крыша, но денег на капремонт нет. Такая же ситуация в «шоколадном доме». «Самые проблемные места над лестницей, Французским залом и залом Ренессанса», — сетует директор Татьяна Скирда.