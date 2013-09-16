Попов собирается ликвидировать киевские долгострои

Председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов поручил своему профильному заместителю Александру Кучуку вместе с Управлением архитектуры разработать план работы по ликвидации долгостроев в столице.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель КГГА сказал на аппаратном совещании.

"...Долгострои на центральных улицах и разваливающиеся заборы, и никто ничего не делает. Мы уже не раз говорили, что нужно активизировать свою позицию в этом плане. Хоть мы и направляли письма - изменения к нормативной базе, это нужно было делать, но нужно же не останавливаться", - сказал Попов.

Он персонально попросил Кучука «отработать этот вопрос на максимально высоком уровне», в том числе с рассмотрением вариантов конфискации и передаче городу долгостроев.

Попов обратил внимание, что в городе по 5-6 лет стоят заборы на местах начатых строительств, и там часто можно увидеть просто свалку мусора.

"Нужно изменять законы? Давайте это делать. На этой неделе будете докладывать мне, что нужно на уровне Кабмина, Верховной Рады. Я готов этим всем заниматься", - отметил Попов.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в Украине по итогам первого полугодия введено в эксплуатацию 376 долгостроев, 102 из которых – объекты жилой недвижимости.

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Пресс-служба Минрегиона также напомнила, что по состоянию на 1 января 2013 года в Украине насчитывалось более 16 тыс. недостроев.

По данным вице-премьер-министра Украины Александра Вилкула, в Украине в 2011-2012 гг. было введено в эксплуатацию 1 тыс. 800 объектов незавершенного строительства, что на 10% сократило общее количество недостроев в стране.

В апреле этого года глава Минрегиона Геннадий Темник заявил, что 60% недостроенных объектов в Украине могут быть снесены из-за нецелесообразности их достройки.