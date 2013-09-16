В Киеве возле цирка горит дом - СМИ

В Киеве на ул. Жилянской, 107, рядом с "Ленинской кузней" - пожар. Там проводились ремонтные работы. Об этом "Вестям" рассказали в пресс-службе Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

По предварительной информации, пламя возникло в отселенном доме. Сейчас на месте происшествия работают спасатели. Причины и степень опасности пожара пока не известны.

Как сообщал УНИАН, три человека погибли во время пожара многоэтажки в Макеевке, Донецкой области. Пожар возник на седьмом этаже. Как рассказали очевидцы, не дождавшись спасателей, двое человек выпрыгнули из окна 7 этажа.