В киевских автобусах и трамваях будут считать пассажиров

Салоны столичных трамваев, троллейбусов и автобусов начали оснащать счетчиками пассажиров, пишет "Сегодня".

Этим занимается фирма, выигравшая тендер на разработку транспортной схемы Киева (15,94 млн грн). Как рассказал замдиректора по развитию Николай Колотов, счетчики необходимы, чтобы оценить загруженность транспорта.

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Их устанавливают напротив каждой из дверей, они фиксируют, сколько заходит и выходит из салона людей, и на какой остановке.

«Мы закончим исследования весной, потом демонтируем счетчики. Созданную транспортную схему передадим в КГГА», — сказал Колотов.