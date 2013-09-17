Аренда квартир в Киеве не дорожает из-за нехватки студентов

Тенденция роста цен на аренду квартир, которая наблюдалась в начале этого года, похоже, сломлена, пишут "Вести".

Конец августа и начало сентября удивили даже бывалых риелторов: рост спроса на аренду жилья оказался очень ограниченным. Хотя, благодаря приезжим студентам и сезонным рабочим в этот период обычно спрос на аренду столичного жилья очень высок. Но в этом году ожидания не оправдались. Это сказалось и на ценах: в первых числах сентября стоимость аренды была даже ниже, чем в мае. К примеру, по данным агентства недвижимости SV Realty, киевскую однушку снимали в среднем за $499 (май — $511), двушку — за $676 (май — $691), трешку — за $810 (май — $827). Желающих снять квартиру тоже поубавилось. За прошлый месяц, согласно статистике SV Realty, было сдано в наем лишь 1966 столичных квартир, это меньше даже июльского показателя (2010 квартир).

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Плавное увеличение количества квартиросъемщиков началось лишь со второй недели сентября. «В этом году абитуриентов в целом было немного меньше, чем в прошлом: сейчас образование получает молодежь, родившаяся в годы с низкой рождаемостью. К тому же новые студенты и приезжие заробитчане стараются максимально сэкономить. И ищут, например, трехкомнатные квартиры, рассчитанные на группу людей, сбрасываясь на аренду целыми компаниями. Только те, кто уже закрепился в Киеве, сегодня могут себе позволить арендовать квартиру среднего сегмента», — рассказал «Вестям» директор риелторской компании «Золотые ворота» Алексей Холмецкий. Именно поэтому осенью эксперты прогнозируют наибольший спрос на недорогое жилье. Самую дешевую однушку в начале сентября можно было снять в Бортничах (за $300) и на Чоколовке (за $325). При этом самая дорогая однокомнатная квартира с дизайнерским ремонтом сдавалась на ул. Михайловской за $4 тыс.

Тенденция: в аренду все больше сдают новостроек

Несмотря на вялый спрос, киевлян, желающих сдать свои метры, за лето заметно прибавилось: по данным портала поиска недвижимости Adress.ua, количество предложений увеличилось на 6 тыс. (до 32 тыс. объектов). «Треть собственников предлагали в августе однокомнатные квартиры. 40% сдавали двушки», — рассказала специалист по маркетинговым коммуникациям Address.ua Светлана Артюхова. Как отмечают риелторы, предложений аренды стало больше в новостройках. «Сейчас активно сдаются в эксплуатацию новые дома, что увеличивает арендный фонд», — рассказал эксперт консалтинговой компании MPP Consulting Павел Мельник. Такие квартиры сдают после первичного ремонта, и ими интересуются те, кто переезжает с собственной мебелью.

Экономия: сожителей ищут по объявлениям

«Если раньше искали жилье из расчета на одного-двух человек в одной комнате, то сейчас, чтобы сэкономить, в двушках селятся впятером. В трешки заезжают вообще в восьмером, — рассказал управляющий партнер агентства недвижимости «Киевская Русь» Вячеслав Гончаров. — Причем арендаторы даже не всегда знакомы друг с другом: нередко, чтобы разделить плату с большим числом человек, дают объявления и открыто ищут людей на подселение. Иногда в таких случаях арендодатели даже повышают расценки на трехкомнатные квартиры — где-то на 5–15%».