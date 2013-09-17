В Киеве хотят запретить торговые палатки

Столичная власть намерена прекратить практику предоставления дополнительных торговых мест в Киеве в летний период, заявив Александр Попов.

Об этом пишет "Сегодня".

По его словам, палаткам будут разрешать работать временно, например, утром, а вечером торговцам надо будет их убрать. "У нас такой практики, к сожалению, нет, они как стояли, так и стоят. Предлагаю, чтобы мы подготовили проект соответствующего решения на городской совет", – цитирует мэра ТСН.

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Как сообщалось, киевляне часто жалуются в Контактный центр 15-51 на несанкционированную торговлю с рук, а также на незаконные МАФы. В частности, жителей города беспокоит мусор, который оставляют после себя торговцы и неудобства, которые продавцы создают киевлянам.