По факту побега из-под стражи грабителя-рецидивиста открыто два уголовных производства

Прокуратура Шевченковского района Киева начала досудебное расследование по факту халатности милиционеров, допустивших побег арестанта из-под стражи.

Как сообщил корреспондент УНИАН, ЧП произошло сегодня, 17 сентября, возле здания Шевченковского райсуда столицы.

Работники конвоя вывели подозреваемого в грабеже и разбое из здания суда, где ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Оставив мужчину в автозаке, милиционеры вернулись в суд за другими арестованными. В это время, воспользовавшись отсутствием конвоиров, 24-летний подозреваемый вышел из автомобиля и скрылся в неизвестном направлении.

Сейчас поисками беглеца занимаются органы милиции, по факту его побега открыто уголовное производство.

В то же время следователями прокуратуры сведения о служебной халатности, допущенной работниками милиции, внесено в ЕРДР с предварительной правовой квалификацией ч.1. 367 УК Украины. Продолжается следствие.

В свою очередь в столичном главке милиции сообщили, что для розыска и задержания беглеца задействованы определенные силы личного состава киевской милиции, и также добавили, что по факту инцидента будет назначено служебное расследование в отношении сотрудников конвойного полка.