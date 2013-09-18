В Киеве уже 10 лет пытаются соединить Подол и Троещину

В декабре исполнится 10 лет со дня начала строительства Подольско-Воскресенского мостового перехода, пишет "Сегодня".

В идеале он должен был решить множество проблем, в том числе вывезти на метро жителей Троещины. До кризиса успели сделать первую очередь — реконструировать участок улицы Набережно-Крещатицкой и Рыбальскую набережную, построить Гаванский мост, названный в народе «Горбатым» за уклоны до 6 градусов. Теперь участок дороги с Подола на Оболонь достаточно комфортный — его использует для проезда и президент. Второй этап строительства — автопроезд по мосту от Нижнего и Верхнего валов до бульвара Перова. Третий — Косой мост, продолжение эстакады на Рыбальском полуострове до территории порта. Четвертый — строительство части метромоста.

Три станции метро

Мостовой переход планировался комбинированным, его делали под четвертую линию метрополитена. Строительство начали с Труханового острова. «Участок «Труханов остров — мост через реку Десенку и урочище Горбачиха» готов на 85—90%. Осталось сделать изоляцию покрытия и немного докрасить пролетные строения, сделать тротуары и противошумные ограждения. Уже обустроены места для трех станций метро новой линии — «Труханов остров», «Залив Десенка» и «Судостроительная». Но с двух сторон этого участка мы имеем конфликтные, неразрешенные пока вопросы», — говорит замглавного инженера проекта Эдгар Годик. После станции «Залив Десенка» начинаются проблемные Русановские сады — дорога должна пройти по территории 257 дач. Некоторые согласились уехать в обмен на денежную компенсацию или земучастки, но по 41 участку еще идут суды. В конце прошлого года Кабмин выделил почти 8 млн грн на снос домов на 133 участках Русановских и Воскресенских садов, с владельцами которых достигнуты договоренности. Недалеко от станции «Залив Десенка» будет сооружен портал, здесь поезда метро будут уходить под землю и следовать на Троещину. По мосту же над трассой метро соорудят автомобильную магистраль. Еще одна проблема — рядом со станцией метро «Судостроительная». Общежитие завода «Ленкузня» по проекту должно пойти под снос — на этом месте установят две опоры Подольского моста. «Жители протестовали, мамы с колясками становились рядом с техникой... Работы здесь не ведутся», — говорит Годик. «Есть решение Киеврады передать «Ленкузне» средства на покупку 114 квартир, чтобы расселить общежитие. Но суммы в 136 млн грн у города нет», — отметил замглавы КГГА Михаил Кучук.

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Мосты

«Арочный мост через Днепр, где упал кран «Захарий», будут достраивать с помощью фермоподъемников», — рассказал Годик. Для двух мостов через Гавань (Косой и заезд с Нижнего-Верхнего вала) в воде уже установлены все опоры. Осталось решить вопросы с опорами на берегах рядом с Речпортом и общежитием «Ленкузни». «До кризиса мостовой переход строили почти 2 тыс. человек, сейчас на объектах занято в разы меньше. Если выделят достаточно денег, чтобы вернуть людей, заезд смогут сделать в лучшем случае за полтора года», — говорит Годик. Весь проект оценивался в 7,5 млрд грн, из них освоено 2,9 млрд. грн. На достройку мостового перехода необходимо еще как минимум 4,5 млрд грн, из них 800 тыс. — на конструкции для метрополитена. «Без метро конструкции на Трухановом острове станут лишь памятником эпохи», — считает Годик.

Метро на Троещину

Линию начнут строить с правого берега после окончания возведения станции «Теремки». «Надо успеть за несколько лет закончить Арочный и соорудить Косой мосты. За это время будем тянуть к Днепру правую часть четвертой линии и делать два пересадочных узла: с «Лукьяновской» на «Глыбочицкую» и с «Подольской» на «Шевченко». Три станции на мосту уже технологически готовы», — говорит гендиректор «Киевметростроя» Владимир Петренко.