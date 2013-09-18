В Киеве появится единый электронный билет на маршрутки

Во время поездки в общественном транспорте глава КГГА Александр Попов рассказал о том, что единый электронный билет появится и в маршрутках, пишут "Вести".

«Но будет это чуть позже. Все будут пользоваться этой системой — она выгодна, потому что, купив один билет, можно будет проехать на всех видах транспорта. Билет будет на день, неделю, год — и чем больше срок использования билета, тем больше будет скидка. Пока мы не определились с окончательным вариантом билета и ценой», — говорит Александр Попов.

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В Киеве грядет транспортная революция. Вместо жетонов в метро появятся электронные билеты (карточки), цена которых будет зависеть от количества поездок. Чем меньше, тем дороже. Как выяснили «Вести», сейчас в мэрии обсуждается вариант, что билет на одну поездку обойдется в 4 гривни, а если брать сразу на 90, то одна поездка будет уже 2,5 гривни. После подземки опыт потом хотят распространить и на автобусы, троллейбусы и трамваи.