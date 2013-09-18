В Киеве сожгли две иномарки, еще пять авто повреждены

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киеве, пожар на автостоянке по ул. Закревского, 93, произошел ночью.

На момент прибытия на место происшествия дежурного подразделения огнем были охвачены автомобили Hyundai Accent и Mitsubishi Lancer.

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В результате пожара эти две иномарки сгорели, также огнем были повреждены стоящие рядом автомобили Nissan Almera, Chevrolet Cruze, ВАЗ, «Таврия» и «Славута».

По предварительным данным, причиной возникновения пожара был поджог, отмечается в сообщении.