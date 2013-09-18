В Киеве сожгли две иномарки, еще пять авто повреждены
16:21, 18 сентября 2013Киев
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В Киеве в результате поджога сгорели две иномарки, еще пять автомобилей повреждены.
Причиной пожара был поджог / Фото: mukachevo.net
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киеве, пожар на автостоянке по ул. Закревского, 93, произошел ночью.
На момент прибытия на место происшествия дежурного подразделения огнем были охвачены автомобили Hyundai Accent и Mitsubishi Lancer.
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В результате пожара эти две иномарки сгорели, также огнем были повреждены стоящие рядом автомобили Nissan Almera, Chevrolet Cruze, ВАЗ, «Таврия» и «Славута».
По предварительным данным, причиной возникновения пожара был поджог, отмечается в сообщении.
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